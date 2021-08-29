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Петраков назвал состав тренерского штаба и капитана сборной Украины

Петраков назвал состав тренерского штаба и капитана сборной Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. В сборной Украины по футболу представлен новый тренерский штаб команды во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В тренерский штаб национальной сборной вместе с Александром Петраковым вошли ассистенты главного тренера Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, тренер-реабилитолог Вячеслав Руженцев и тренер по физподготовке Иван Баштовый (последний не присутствовал на заседании пресс-клуба).

Кроме того был определен капитан сборной. Петраков не стал вносить изменения в этом вопросе и оставил капитанскую повязку Андрею Пятову.

Цитата:

"Капитаном был Андрей Пятов, вице-капитаном - Андрей Ярмоленко. Я ничего не хочу менять, они это заслужили. Остается так, как и было", - сказал коуч.

Напомним

Футболист "Динамо" получил дополнительный вызов в сборную Украины.

Источник: УНН
Теги: футбол, сборная Украины
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