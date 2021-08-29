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США нанесли военный удар в Кабуле по подозреваемым боевикам "ИГ" - Reuters

США нанесли военный удар в Кабуле по подозреваемым боевикам "ИГ" - Reuters

КИЕВ. 29 августа. УНН. По сообщению информационного агентства Reuters, США нанесли военный удар в Кабуле по подозреваемым боевикам "Исламского государства", которые взяло на себя ответственность за теракты 26 августа, в результате которых погибли 13 военнослужащих США, пишет УНН.

Детали

"В воскресенье Соединенные Штаты нанесли военный удар по Кабулу", - цитирует Reuters двух американских чиновников.

Официальные лица на условиях анонимности заявили, что удар был нанесен по подозреваемых боевикам "ИГИЛ-К".

Неясно, связано ли это с предыдущими сообщениями о ракетном обстреле.

Дополнение

Как пишет АР, президент США Джо Байден пообещал в субботу продолжать наносить удары с воздуха по экстремистской группировке, чей террорист-смертник в аэропорту Кабула убил множество афганцев и 13 американских военнослужащих . Он предупредил, что еще одно нападение "очень вероятно", а Госдепартамент назвал угрозу "конкретной" и "достоверной".

"Этот удар не был последним, - говорится в заявлении Байдена. - Мы продолжим отслеживать любого человека, причастного к этому ужасному нападению, и заставлять их платить".

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Кабул
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