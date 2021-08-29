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Новости: Киев
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На Киев надвигается гроза: власти выпустили предупреждение

КИЕВ. 29 августа. УНН. В ближайший час и до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза, со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщили УНН в КГГА.

Цитата:

"В ближайший час и до конца суток 29 августа в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - указали в КГГА.

Детали

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. власти посоветовали немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах посоветовали обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор".

Источник: УНН
Теги: Киев, грозы
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