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Ливень в Киеве: метро полностью открыли после полутора часов ограничений из-за подтопления

Ливень в Киеве: метро полностью открыли после полутора часов ограничений из-за подтопления

КИЕВ. 29 августа. УНН. Станцию столичного метро "Героев Днепра" полностью открыли после полутора часов ограничений из-за подтопления на фоне ливня в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

Цитата:

"Станция "Героев Днепра" работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене спустя примерно 1,5 часа после того, как работу одного из вестибюлей станции приостановили из-за подтопления.

Детали

Таким образом, в настоящее время работа метро восстановлена в обычном режиме.

Также в Киевпастрансе указали, что восстановлено движение коммунального общественного транспорта, задерживавшегося в пути из-за подтопления улиц.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен, ливни
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