Баскетболист Михайлюк нашел новый клуб в НБА

КИЕВ. 29 августа. УНН. Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк продолжит выступления в сильнейшей лиге планеты - НБА, сообщает УНН со ссылкой на Twitter инсайдера Шемси Чарании.

Детали

Украинский баскетболист договорился с "Торонто Рэпторс" о двухлетнем контракте. На второй сезон в соглашении есть опция игрока.

По данным ресурса Spotrac, за первый сезон в соглашении с "Торонто" форвард заработает около 1,7 млн долл., за второй (если возьмет опцию игрока) - 1,9 млн.

Примечательно, что перед началом прошлого сезона "Рэпторс" подписали украинского центрового Алексея Леня. Он сыграл лишь 7 матчей и продолжил карьеру в "Вашингтоне".

Заметим, что в прошлом сезоне Михайлюк играл за "Детройт" и "Оклахому", в майке которой набирал лучшие в карьере 10,3 очка за матч. Ранее интерес к украинцу приписывали "Кливленду", "Детройту" и "Лейкерс".

Дополнение

"Рэпторс" завершили прошлый сезон на 12-м месте регулярного чемпионата и не вышли в плей-офф.