КИЕВ. 29 августа. УНН. В возрасте 79-лет скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) граф Жак Рогге. Об этом УНН информируют в пресс-службе комитета.

детали

Рогге был восьмым президентом МОК с 2001 по 2013 год, после чего стал почетным президентом. Он был женат, имеет сына, дочь и двух внуков. Рогге был хирургом-ортопедом с дипломом спортивной медицины.

Рогге был чемпионом Бельгии по регби и представлял свою страну в сборной. Он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Он также участвовал в парусном спорте на трех изданиях Олимпийских игр в 1968, 1972 и 1976 годах, в классе финнов.

После карьеры спортсмена он стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а в 2001 году был избран президентом МОК. После президентства МОК он также служил Специальным посланником по делам молодежи, беженцев и спорта при Организации Объединенных Наций.

В знак уважения олимпийский флаг будет вывешиваться на пивтуглы течение пяти дней в Олимпийском доме, в Олимпийском музее и во всех помещениях МОК, а МОК приглашает все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому жесту память и честь.

Дополнение

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом умер в возрасте 30 лет.