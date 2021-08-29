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29 августа 2021, 21:42 • Златослава Максымук • 11295
В Милане загорелся 15-этажный жилой дом
КИЕВ. 29 августа. УНН. В южной окраине Милана загорелся 15-летний жилой дом. Об этом сообщает Ansa, передает УНН.
Детали
Пожар раскинулся на две квартиры в доме, где проживает около 70 семей. На место происшествия выехали многочисленные бригады пожарной охраны и много карет скорой помощи.
Продолжаются операции по проверке, все еще есть люди, которые оказались в ловушке огня внутри. Количество пострадавших пока неизвестно.
#Italy Milan Via Antonini #fire 29/08/2021 pic.twitter.com/eRAvy6E2q4- Nicole Elisei (@EliseiNicole) August 29, 2021
Напомним
В китайском городе Далянь загорелось высотное здание - многоквартирный дом на 419 семей, в котором проживало 818 человек.
Источник: УНН
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