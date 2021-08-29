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В Милане загорелся 15-этажный жилой дом

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом

КИЕВ. 29 августа. УНН. В южной окраине Милана загорелся 15-летний жилой дом. Об этом сообщает Ansa, передает УНН.

Детали

Пожар раскинулся на две квартиры в доме, где проживает около 70 семей. На место происшествия выехали многочисленные бригады пожарной охраны и много карет скорой помощи.

Продолжаются операции по проверке, все еще есть люди, которые оказались в ловушке огня внутри. Количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним

В китайском городе Далянь загорелось высотное здание - многоквартирный дом на 419 семей, в котором проживало 818 человек.

Источник: УНН
Теги: Милан, пожары
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