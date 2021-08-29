У парламента Греции протестовали против обязательных прививок

КИЕВ. 29 августа. УНН. Греческая полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать группу людей, которые бросали ракеты и другие предметы во время акции протеста в центре Афин в воскресенье против обязательных прививок от COVID 19. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Более 7000 человек собрались возле парламента Греции в знак протеста против прививок. Подобные протесты в Афинах в прошлом месяце также свидетельствовали о насилии.

Около 5,7 миллиона человек из 11 миллионов населения были полностью вакцинированы, и опросы показали, что большинство греков выступает за обязательную вакцинацию определенных групп, таких как медицинские работники и персонал дома престарелых.

Однако сотни греческих фронтовых работников протестовали против плана ввести обязательные прививки для сектора медицинской помощи 1 сентября.

Всего в Греции зафиксировали 581315 случаев коронавируса с начала пандемии прошлого года и 13 636 смертей.

Напомним

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч противников усиления правительственных мер по борьбе с коронавируса SARS-CoV-2