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Штат Луизиана накрыл ураган "Ида": Байден объявил чрезвычайное положение

Штат Луизиана накрыл ураган "Ида": Байден объявил чрезвычайное положение

КИЕВ. 29 августа. УНН. В штате Луизиана ураган “Ида” обрушился как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов, обрушившегося на регион со времен урагана “Катрина” в 2005 году. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

“Ида” накрыла берег Луизианы в годовщину урагана “Катрина”, опасной бури категории 3, которая опустошила Луизиану и Миссисипи 16 лет назад. Ветры с ураганами начали достигать побережья юго-восточной Луизианы утром в воскресенье, прежде чем шторм сошел на берег около порта Фуршон, штат Луизиана.

“Ида” вызвала обеспокоенность городских больниц, которые уже переполнены пациентами с COVID-19 и имеют мало места для эвакуированных пациентов. Все воскресные рейсы также были отменены из-за приближения шторма, сообщил в субботу аэропорт Нового Орлеана.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Губернатор Луизианы Джон Бель Эдвардс в субботу заявил, что шторм станет одним из самых сильных, обрушившегося на штат, по крайней мере с 1850-х годов.

Напомним

Ураган “Ида” движется быстрее, чем предполагали ранее, из-за чего жители побережья Мексиканского залива, где и расположен южный штат Луизиана, были эвакуированы, а предприятия закрылись.

Источник: УНН
Теги: США, ураганы
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