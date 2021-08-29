В результате ракетного обстрела в Кабуле погибли 4 детей

КИЕВ. 29 августа. УНН. Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула. Об этом информирует Хinhua, пишет УНН.

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“Ракета попала в дом в Хваджа-бугры, населенном жилом районе 15-го округа полиции, в результате чего погибли двое взрослых и четверо детей”, — сказал журналистам представитель района в муниципальном районе Хаджи Карим.

Инцидент произошел в районе, к западу от международного аэропорта имени Хамида Карзая.

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