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В результате ракетного обстрела в Кабуле погибли 4 детей

В результате ракетного обстрела в Кабуле погибли 4 детей

КИЕВ. 29 августа. УНН. Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула. Об этом информирует Хinhua, пишет УНН.

Цитата

“Ракета попала в дом в Хваджа-бугры, населенном жилом районе 15-го округа полиции, в результате чего погибли двое взрослых и четверо детей”, — сказал журналистам представитель района в муниципальном районе Хаджи Карим.

Инцидент произошел в районе, к западу от международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Напомним

В результате попадания ракеты в жилой дом в 11-м районе Кабула два человека погибли и трое получили ранения.

Взрыв произошел через три дня после того, как в результате атаки “ИД” возле аэропорта Кабула погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих , когда афганцы пытались сбежать из взятого под контроль талибами Кабула.

Источник: УНН
Теги: ракета, смерть, Кабул
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