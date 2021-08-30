Северная Корея перезапустила ядерный реактор - МАГАТЭ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Северную Корею подозревают в перезапуске ядерного реактора, который, как полагают, производил плутоний для ядерного оружия, говорится в ежегодном докладе атомной службы ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Международное агентство по атомной энергии не имеет доступа к Северной Корее с тех пор, как Пхеньян выгнал своих инспекторов в 2009 году. После этого страна продолжила свою программу ядерного оружия и вскоре возобновила ядерные испытания. Последнее ядерное испытание состоялось в 2017 году.

Сейчас МАГАТЭ мониторит Северную Корею издалека, в основном с помощью спутниковых снимков.

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“Не было никаких признаков работы реактора с начала декабря 2018 году до начале июля 2021 года. Однако с начала июля 2021 существуют признаки, включая сброс охлаждающей воды, соответствующей работе реактора ”, - говорится в докладе МАГАТЭ по 5-мегаваттного реактора в Йонбйони, ядерном комплексе, лежит в основе ядерной программы Северной Кореи.

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