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В посольстве Украины в США сообщили программу визита Зеленского в Вашингтон

В посольстве Украины в США сообщили программу визита Зеленского в Вашингтон

КИЕВ. 30 августа. УНН. Посольство Украины в США и Офис Президента завершают подготовку визита Владимира Зеленского в Вашингтон 31 августа и 1 сентября. Об этом написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Маркарова отметила, что в Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

Цитата

“С уже запланированного в Вашингтоне — встреча Президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона”, - говорится в сообщении.

Напомним

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна состояться 31 Авг, перенесли на 1 сентября.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский
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