Новости: Спорт
30 августа 2021, 04:44 • Сергей Куркович • 28005
Гандбол: запорожский "Мотор" стал участником "Финала четырех" международного турнира
КИЕВ. 30 августа. УНН. Запорожский ГК “Мотор” удачно преодолел барьер четвертьфинальной стадии международного турнира “SEHA League”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
В четвертьфинальном поединке подопечные Гинтараса Савукинаса уверенно обыграли “Татран” из Словакии. Если в первом тайме наблюдалась интрига, и счет был равным — 12:12. То во второй половине матча хозяева полностью взяли инициативу на себя, завершив этот поединок с преимуществом в десять мячей — 29:19.
Заметим, что в полуфинале “Мотор” сыграет с венгерским ГК “Веспрем”, а в другой паре сойдутся “Мешков” с победителем пары “Вардар 1961” — “Загреб”.
Напомним
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Источник: УНН
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