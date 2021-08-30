Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0327  EUR: 31,83 0,1354 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Взносы в Пенсионный фонд недоплачивают 9 миллионов украинцев: экономист о сложностях пенсионной реформы
Взносы в Пенсионный фонд недоплачивают 9 миллионов украинцев: экономист о сложностях пенсионной реформы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
49965

Талибы отвергли предложение создания безопасной зоны в Афганистане

Талибы отвергли предложение создания безопасной зоны в Афганистане

КИЕВ. 30 августа. УНН. Представитель талибов Сухайл Шахин ответил на Эммануэлю Макрона, что создание в Афганистане безопасной зоны “не является обязательным”. Об этом пишет France Inter, передает УНН.

Детали

Талибы ответили на просьбу Эммануэля Макрона создать “безопасную зону” в Кабуле, чтобы позволить продолжение гуманитарных операций.

Цитата

“Это не обязательно. Афганистан является независимой страной. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании? ” - спрашивает представитель “Талибана”.

По отчету экспертов ООН, которые гарантируют, что у талибов есть списки оппонентов, которых они хотели бы выследить, представитель талибов отрицает существование черных списков.

Напомним

Франция, Великобритания и Германия работают над предложением Организации Объединенных Наций, направленной на создание безопасной зоны в Кабуле, чтобы позволить безопасный проход людям, которые пытаются покинуть Афганистан.

Соответствии с совместным заявлением Великобритании, США и других стран, включая Францию, “Талибан” позволит выехать из Афганистана всем иностранным гражданам и гражданам Афганистана, которые имеют разрешение на выезд из другой страны.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.