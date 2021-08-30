Протесты против вакцинации в Афинах: арестовали более 40 человек

КИЕВ. 30 августа. УНН. 47 человек были арестованы за инциденты, произошедшие сегодня вечером на протестах против обязательной вакцинации в Афинах. Об этом информирует Іefimerida, пишет УНН.

Детали

На площади в Афинах собралось около 7500 человек. Протестующие напали на полицейских и бросали “коктейли Молотова”, сигнальные ракеты, бутылки и другие предметы.

Полицейские силы применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Правоохранители доставили 47 человек в под управлением государственной безопасности Управления безопасности Аттики, которое проводит предварительный допрос.

Напомним

Более 7000 человек 29 августа собрались возле парламента Греции в знак протеста против прививок.