Сообщили о первой смерти в результате урагана "Ида" в Луизиане

КИЕВ. 30 августа. УНН. В американском штате Луизиана бушует ураган “Ида”, который уже забрал жизнь одного человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Офис шерифа прихода Вознесения сообщает о смерти от поваленного дерева. Мужчина погиб в жилом районе у шоссе 621 в Преривилли

По данным PowerOutage.US, сейчас в Луизиане и Миссисипи 968521 клиентов без питания. Подавляющее большинство из них находится в Луизиане:

Луизиана — 941 121 клиент

Миссисипи — 27 400 клиентов

Ожидается, что прекращение подачи электроэнергии будет продолжать расти, когда шторм будет двигаться вглубь страны.

Джон Белл Эдвардс губернатор Луизианы говорит, что они развернут поисково-спасательные группы, как только позволят условия.

Напомним

На штат Луизиана ураган “Ида” обрушился как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов, обрушившегося на регион со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.