ТКГ провела внеочередное заседание после обстрела боевиками Авдеевки

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После обстрела боевиков в Авдеевке 28 августа, в среду состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, передает УНН.

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"Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принятое Координатором послом Х.Чевиком, Председателем СММ ОБСЕ в Украине. Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения", - сообщила пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

Детали

Как сообщает пресс-служба, позиция украинской делегации заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), 28 августа террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие.

База находится у пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Известно, что в результате обстрела ранения и травмы получили восемь военных.



Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.