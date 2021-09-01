Зеленский передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинская делегация в Вашингтоне передала команде президента Джо Байдена списки пленных и пропавших без вести украинцев. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время встречи с Байденом, передает корреспондент УНН.

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"Мы сегодня утром передали вашей команде, господин Президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. Их около 450 человек", - сказал президент.

Детали

Глава государства задался вопросом, какую роль может сыграть США в помощи этим гражданам.

Контекст

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байденом лидеры стран обсудят возвращение и обмен пленных и пропавших без вести украинцев.

Добавим

Ранее в Белом Доме стартовала долгожданная встреча Байдена и Зеленского.