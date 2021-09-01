На Донбассе мы потеряли 15 тысяч человек - Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Военный конфликт и российская агрессия на востоке Украины унесли жизни 15 тысяч украинских. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом, передает корреспондент УНН.

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"Примите господин президент соболезнования от меня и всех украинцев из-за гибели ваших военных, американских героев в Афганистане. Мы эту боль точно понимаем, потому что у нас уже восьмой год подряд идет война на востоке нашей страны на Донбассе, и мы потеряли лучших 15 тысяч человек", - сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, сегодня в его повестке дня много важных вопросов для Украины, главный направление и приоритет - это вопросы безопасности.

"Безопасность на Донбассе, безопасность на временно оккупированной РФ полуострове Крым, безопасность на Черном море, Черноморском и Азовском побережьях", - добавил он.

Добавим

По официальным данным, которые звучали в информационном пространстве последние несколько лет, вооруженный конфликт на Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек.

Ранее

В Белом Доме стартовала долгожданная встреча Байдена и Зеленского.

Перед встречей Глава государства заявил, что передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев.