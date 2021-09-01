Байден заявил, что помнит свое выступление в Раде и хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что все еще помнит свое выступление в Верховной Раде, и хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину. Об этом он заявил в начале встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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“Я все еще помню, как имел возможность выступить перед Советом несколько лет назад, и я надеюсь у меня будет возможность вернуться”, — заявил Байден.

Детали

По словам президента США, партнерство между двумя государствами пока крепче, чем когда-либо, и станет еще крепче.

Украина и США имеют общие ценности, и США твердо привержены достижению нашей долгосрочной цели по целостной, свободной и мирной Европы, добавил американский лидер.

“США остаются убедительно приверженными суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также евроатлантических стремлений Украины”, — подчеркнул он.

Президент сообщил, что сегодня он обсудит с Зеленским дальнейшую поддержку США Украина в ее продвижении в направлении осуществления демократических реформ и интеграции в Европу.

“Мы возобновляем работу комиссии по вопросам стратегического партнерства между нашими странами. Мы также создали новые стратегически оборонительные рамки и предоставляем пакет безопасности помощи на 60 млн долларов ”, - отметил Байден.

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Справка

Президент США, а в то время еще вице-президент Джозеф Байден запомнился Украины, среди прочего, палкой в Верховной и Раде Украины 8 декабря 2015