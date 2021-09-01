Правительство инициировало рабочую группу для создания в Украине Национальной биржи по торговле капиталом и товарами

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров на заседании принял постановление о создании рабочей группы для создания в Украине Национальной биржи по торговле капиталом и товарами (NEXT-UA), передает УНН.

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"Сегодня, 1 сентября, на заседании правительства принято постановление о создании рабочей группы во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины, ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию, а также утверждение ее должностного состава и положения о нем", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что целью рабочей группы является создание в Украине национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках - NEXT-UA, включающий торговый, клиринговый и расчетный функционал.

Речь идет о торговле различными активами, включая ценными бумагами (как государственными, так и корпоративными) и товарными деривативами (продукции энергетического и аграрного рынка).

Как заявил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк, среди финансовых инструментов в 2020 году наибольшим спросом на украинском фондовом рынке пользовались государственные облигации Украины.

"Объем торгов ими составил 329, 8 млрд грн, это 98,3% объема торгов организованного рынка ценных бумаг. В то время как объем торгов акциями составлял лишь 0,6 млрд грн, а корпоративными облигациями - 0,9 млрд грн. Создание национального механизма биржевой торговли NEXT-UA станет главной задачей рабочей группы, которая будет способствовать укреплению инфраструктуры рынков капитала и организованных товарных рынков ", - добавил он.

Добавим

В июне в правительстве сообщили, что в последующие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT-UA).

В частности, Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию (USAID).

Для создания проекта планируется также привлечь стратегических коммерческих инвесторов.