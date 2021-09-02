Количество мигрантов в Испании удвоилось по сравнению с прошлым годом

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Морская служба спасения Испании в среду спасла около 100 мигрантов, пытавшихся добраться до Канарских островов на лодках из Африки на фоне резкого увеличения количества мигрантов, которое в этом году выросло более чем вдвое по сравнению с уровнями 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель морской спасательной службы сообщил, что мигрантов спасли из трех лодок.

Во вторник служба спасла 31 мигранта на лодке у острова Лансароте, один из которых вскоре скончался. Мигранты сообщили службам экстренной помощи, что лодка покинула африканские берега с примерно 60 людьми на борту, и некоторые из них упали в море во время путешествия, сообщил представитель.

Дополнение

По данным Министерства внутренних дел Испании, в период с 1 января по 15 августа 2021 года на Канарские острова нелегально прибыли 8 222 мигранта по сравнению с 3 364 мигрантами за тот же период прошлого года.

В 2020 году на архипелаг прибыло более 23 тысяч мигрантов, в восемь раз больше, чем в 2019 году, что было одним из самых больших наплывов мигрантов за последнее десятилетие.

Общее количество прибывших мигрантов в Испанию выросла на 29% в 2020 году, достигнув почти 42 тысяч человек.

Ранее в этом году власти Испании открыли несколько лагерей для мигрантов на Канарских островах. Они были разработаны как более стабильное решение после наплыва беженцев 2020 года, когда сотни людей оставались несколько недель в переполненном, наспех импровизированном портовом лагере, условия которого подвергались резкой критике со стороны правозащитных групп.