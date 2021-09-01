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Во время встречи с Зеленским Байден в Twitter осудил закон о запрете абортов

Во время встречи с Зеленским Байден в Twitter осудил закон о запрете абортов

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме в Twitter президента США Джо Байдена появилось сообщение с осуджением закона о запрете абортов в Техасе, который вступил в силу в среду, передает УНН.

Цитата

“Техас ограничит доступ женщин к медицинскому обслуживанию и заставит граждан подавать в суд на тех, кто, по их мнению, помог сделать аборт. Это вопиющее нарушение права, закрепленного в постановлении по делу Роу против Уэйда. Мы будем защищать это право”, - написал Байден, который во время появления этого твитта был на встрече з Зеленским.

Детали

С сегодняшнего дня в американском штате Техас вступил в силу закон, который запрещает аборты на сроке после шести недель беременности — “после того, как у плода начало биться сердце”. Закон называют одним из самых строгих в стране.

В мае закон подписал губернатор Техаса Грег Эбботт, однако правозащитники потребовали, чтобы Верховный суд заблокировал этот закон. Суд проигнорировал запрос, поэтому закон и вступил в силу.

Добавим

Сегодня около 21.00 в Белом доме началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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