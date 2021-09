Во время встречи с Зеленским Байден в Twitter осудил закон о запрете абортов

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме в Twitter президента США Джо Байдена появилось сообщение с осуджением закона о запрете абортов в Техасе, который вступил в силу в среду, передает УНН.

Цитата

“Техас ограничит доступ женщин к медицинскому обслуживанию и заставит граждан подавать в суд на тех, кто, по их мнению, помог сделать аборт. Это вопиющее нарушение права, закрепленного в постановлении по делу Роу против Уэйда. Мы будем защищать это право”, - написал Байден, который во время появления этого твитта был на встрече з Зеленским.

Texas SB8 will impair women's access to health care and, outrageously, deputizes private citizens to sue those they believe helped another person get a banned abortion.



It's a blatant violation of the right established under Roe V. Wade. We will protect and defend that right.