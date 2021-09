Вместо одного часа — два: стали известны детали переговоров Зеленского и Байдена

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена продолжалась вдвое дольше, чем было изначально запланировано. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжалася 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства”, - написал министр.

Детали

Отметим, что Госсекретарь США Эстонии Блинкен сегодня также присутствовал на встрече Байдена с Зеленским.

“Было приятно присоединиться к встрече Президента Байдена с Президентом Украины Зеленским. Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы стремимся светлого и процветающего будущего Украины. Я благодарен Украине за помощь в эвакуации лиц из группы риска в Афганистане ”, - отметил глава Госдепа по итогам встречи.

It was a pleasure to join @POTUS ’meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA . The US-Ukrainian partnership is stronger than ever and we’re committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.