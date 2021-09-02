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Зеленский не обсуждал с Байденом детали визита Президента США в Украину

Зеленский не обсуждал с Байденом детали визита Президента США в Украину

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Джо Байденом не обсуждал деталей визита последнего в Украину. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Честно скажу, что вспомнил я об этом уже после встречи, что надо было проговорить более детально о визите президента Соединенных Штатов. Но к этому наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали по поводу визита. Я думаю, что президент приедет в Украину. Это будет его, мне кажется, седьмой визит ”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент США Джо Байден во время сьоггоднишньои встречи с Зеленским заявил, что все еще помнит свое выступление в Верховной Раде, и хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

Источник: УНН
Теги: Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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