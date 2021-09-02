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Зеленский "чувствует", что Байден поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО

Зеленский "чувствует", что Байден поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский не услышал от американского коллеги Джо Байдена сроков по вступлению Украины в НАТО, однако почувствовал его поддержку нашего государства в этом процессе. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Поддержка — была, сроков — не было ... Мы говорили о НАТО, мы говорили о этот вопрос. Мы говорили о месте, роли и где Украина в этом альянсе кроме слов, кроме изменений в нашей Конституции. Реальность существования Украины в НАТО — какая она”, - сказал Зеленский.

“Я чувствую, что президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО. Но каким будет путь — сейчас мне сложно вам сказать”, - добавил Президент.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

Заметим, что в заявлении о сроках вступления Украины в НАТО также не идет.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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