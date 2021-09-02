Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 2 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.002900 грн за доллар;

31.932300 грн за евро;

0.369770 грн за российский рубль;

37.185700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 сентября курс всех валют вырос.