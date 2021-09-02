Новости: Экономика
2 сентября 2021, 06:29 • Златослава Максымук • 7170
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн/доллар
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 2 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,00 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.002900 грн за доллар;
31.932300 грн за евро;
0.369770 грн за российский рубль;
37.185700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 сентября курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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