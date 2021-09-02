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Украинский прыгун в высоту получил медаль международных соревнований в Италии

Украинский прыгун в высоту получил медаль международных соревнований в Италии

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко открыл международный сезон соревнованиями серебряной серии Континентального тура Всемирной легкой атлетике в Роверето (Италия), сообщает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Детали

В Роверето Бондаренко, который накануне отпраздновал День рождения, преодолел высоту 2,22 м и стал с этим результатом третьим. 2,25 в этот вечер подчинились только двум атлетам - олимпийскому чемпиону итальянцу Марко Тамбери, обеспечив ему второе место, и американцу Шелби МакИвену, который, в результате, победил со скачком на 2,28 м. Олег Дорощук был шестым (2,19 м) .

Примечательно, что наша Наталья Стребкова вслед за личным рекордом в беге на 3000 метров с препятствиями установила еще один - в беге на 3000 м без помех. Преодолев дистанцию за 8: 54,73 мин, она финишировала в Роверето девятой.

Справка

В последний раз на турнирах за рубежом Бондаренко выступал еще в июне 2019 года, когда стал бронзовым призером Европейских игр. С тех пор Бондаренко лечил травмы и восстанавливался после них.

Источник: УНН
Теги: Украина, прыжки
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