ООН: Афганистану грозит гуманитарная катастрофа уже в конце месяца

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать. Они не смогут это сделать без твердой международной поддержки, заявил Координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров. Об этом говорится на сайте ООН, пишет УНН.

Детали

По его словам, в стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, так как ранее они получали иностранную помощь.

Кабульский аэропорт закрыт, но ООН и ее партнерские организации находят другие пути доставки помощи. Представитель ООН сообщил, что помощь беспрепятственно доставляется в страну на грузовиках из Пакистана.

Цитата

“Только для того, чтобы удовлетворить первоочередные потребности в продовольствии, срочно необходимо найти 200 млн. долларов — только чтобы накормить наиболее нуждающихся, больше йього протебують дети. Очень важно не позволить Афганистан еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу — для этого нужно обеспечить людей необходимым ”, - сказал Алакбаров.

Он добавил, что продуктов питания, находящихся на складах ООН в Афганистане, хватит только до конца месяца.

Напомним

Количество жителей Афганистана, которым угрожает голод из-за кризиса, возникшего после того, как талибы захватили контроль над страной, достигла 14000000. ЕС заявил, что планирует увеличить объем помощи в четыре раза и стремится к координации с Организацией Объединенных Наций по вопросам доставки, а также гарантий безопасности на местах.

контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.