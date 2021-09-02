Талибы планируют сегодня представить членов нового правительства Афганистана

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Руководители “Талибана” готовятся в четверг обнародовать свой новое правительство, поскольку экономика находится на грани краха после того, как группировка захватила Кабуле. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Официальный представитель “Талибана” Ахмадулла Муттаки заявил в социальных сетях, в президентском дворце в Кабуле готовится церемония представления членов нового правительства Афганистана.

Легитимность нового правительства в глазах международных доноров и инвесторов иметь решающее значение для экономики Афганистана, которая, вероятно, обвалится после возвращения талибов к власти, считают аналитики.

Дополнение

Ожидается, что верховный лидер исламистского движения, Хайбатулла Ахундзаде, будет окончательную власть над руководящим советом с президентом под ним, заявил высокопоставленный чиновник Талибана.

Высший лидер талибов имеет трех заместителей: Мавлави Якуба, сына покойного основателя движения Муллы Омара; Сираджуддина Хакани, лидер мощной сети Хаккани; и Абдул Гани Барадар, один из основателей группы.

Напомним

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы , несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать.



Глава ООН по делам Прамила Паттен призвал руководство Талибана включить женщин в будущей структуры управления.

контекст

Боевики “Талибана” 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.