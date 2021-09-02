За месяц на сайты органов украинской власти совершили более 40 кибератак

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине в течение августа 2021 было осуществлено 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)

атаки на веб-приложения (Web App Attack)

вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

Киберугрозы удалось обнаружить благодаря анализу более 36 000 критических событий информационной безопасности.

Добавим

На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатывают аналитики безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

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