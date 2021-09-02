Чего боится Scania: шведский гигант снова шантажирует украинцев иностранными инвестициями

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Накануне ряда судебных заседаний между Scania Украина и отечественными компаниями "Журавлына" и "Проскан", в результате которых Scania Украина может проиграть более чем 283 миллионов гривен, шведский гигант в который раз использует "шантаж инвестициями". Так, позицию Scania на днях озвучил председатель Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов, сообщает УНН.

По словам Козлова, если суд вынесет не выгодное для шведской компании решение, то это будет означать, что судебная система Украины "токсичная". Поэтому Scania может даже оставить Украину без своих инвестиций. Однако, как известно, украинский рынок достаточно прибыльный для шведского дистрибьютора, потому что даже за год коронакризиса "Большое строительство" президента Украины Владимира Зеленского помогло бренду сбыть в Украине рекордное количество новых и подержанных грузовиков.

На вопрос журналиста УНН о том, почему именно ОО "Центр обличителей коррупции" выступила в защиту шведского гиганта, который ущемляет украинских дилеров, Сергей Козлов отметил, что это исключительно его личная позиция.

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"Публикация не имеет никакого отношения к ОО, к которому я причастен (...) Я не защищаю ни иностранное, ни внутреннее производство", - оправдался Козлов.

ОО "Центр обличителей коррупции" - кто такие и причем здесь оккупированные территории

Однако, на сайте ОО "Центр обличителей коррупции" Козлов указан как один из учредителей. Эту информацию подтверждает и YouControl - аналитическая онлайн-система для проверки контрагентов. Там среди учредителей ОО числится именно Сергей Козлов. А конечным бенефициаром "Центра обличителей коррупции" является Алексей Алфимов. О нем, кстати, тоже упоминается на сайте организации.

В то же время сайт YouControl определяет его как контрагента субъекта, расположенного на временно оккупированной территории. И действительно - Алфимов зарегистрирован в городе Макеевка, Донецкой области. Также на сайте указано, что партнерство с таким контрагентом может иметь негативные репутационные последствия. Сотрудничество с ним требует чрезвычайной осторожности - заявляют в YouControl.

Кроме того, Алфимов является фигурантом двух исполнительных производств и 15 судебных дел, среди которых - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Стоит отметить, что ранее шведский производитель активно привлекал к озвучиванию своей позиции высшие политические и дипломатические круги.

Примечательно, что после ряда скандалов с вероятной подделкой документов от налогов, в защиту Scania больше не выступает народный депутат и председатель Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, которая ранее публично поддерживала шведского производителя как "иностранного инвестора".

Именно аргумент того, что Scania является иностранным инвестором, дистрибьютор использует в своей публичной риторике как основной. Фактически Scania Украина является лишь дистрибьютором и продавцом шведских грузовиков и занимается их сервисным обслуживанием. Более того - судится с отечественными дилерами уже не один год.

Контекст

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже около девяти лет.

И до публичного заявления бывшего исполнительного директора Scania Украина Андреаса Пуеккера ситуация освещалась только со стороны интересов самой Scania: украинская компания "Журавлына" оказалась под массированными репутационными атаками, кроме того, что стала жертвой экспансионной политики шведской компании в Украине.