Facebook помог эвакуировать из Афганистана более 170 человек

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Компания Facebook помогла эвакуировать 175 человек из Афганистана после того, как талибы взяли контроль над страной. Об этом сообщает УНН по данным BBC.

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"Во время процесса по оказанию помощи работникам Facebook и близким партнерам уехать из Афганистана мы объединили усилия, чтобы помочь группе журналистов и их семьям, оказавшимся в серьезной опасности. Благодаря руководству мексиканского правительства и поддержке ОАЭ их встретили в Мексике", — заявил представитель компании.

Детали

В общем эвакуировали 175 человек, среди которых сотрудники компании, местные активисты, независимые журналисты и их семьи, в том числе 75 детей.

Правительство Мексики подтвердило прибытие рейса в среду и отметило, что эта группа была четвертой, которую привезли в страну из-за ситуации в Афганистане.

Напомним

Facebook временно ограничил доступ к аккаунтам афганских пользователей.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.