Автомобиль с двумя полицейскими на трассе влетел в фуру: погибла 29-летняя участковая

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Ровенской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибла 29-летняя полицейская. Об этом УНН сообщили в полиции области.

Детали

Как сообщается, столкновение состоялось 1 сентября около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от города Дубно. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Opel Combo - 39-летний дубенчанин - заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия.

Отмечается, что водителя Opel с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы.

На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Сообщается, что водитель грузовика - 47-летний житель Закарпатской области - в результате ДТП не пострадал.

По данному факту проводится служебное расследование. Начальника Дубенского районного отдела полиции в настоящее время отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Добавим

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи территориального управления ГБР в Ровенской области.

Напомним

13 августа трое сотрудников Управления уголовного розыска полиции Одесской области погибли в ДТП.