Россия объявила о решении полностью заблокировать миссию ОБСЕ на российско-украинской границе – журналист

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

“Сегодня Россия объявила в Вене, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе после 30 сентября”, — написал журналист.

Добавим

В мае текущего года Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца.

Миссию продлили лишь на два месяца, до 31 июля.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Стоит также отметить, что, согласно решению от 22 июля, летом работа миссии была также продлена всего на два месяца, до 30 сентября.

Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.