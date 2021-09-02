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В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой

В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Детали

По данным сервиса, по состоянию на полдень четверга более 6 тысяч пользователей Instagram сообщили о проблемах с приложением.

Отмечается, что у 66% пользователей не загружается приложение, 21% не смогли войти в аккаунт, у 13% также не работает сайт Instagram.

Отмечается, что у некоторых есть проблемы с доступом к социальной сети Facebook.

Напомним

30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах, связанных со входом в приложение. Также были сбои при попытке отправить сообщение.

Источник: УНН
Теги: Instagram, сбой
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