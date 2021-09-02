Исследование: Moderna производит в два раза больше антител, чем Pfizer

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Вакцина от COVID-19 компании Moderna Inc производит в два раза больше антител, чем Pfizer/BioNTech. Такие результаты показало исследование бельгийских ученых, в котором сравнивали иммунные ответы, вызванные двумя прививками, передает УНН.

Детали

Соответствующее исследование является одним из первых, во время которого сравниваются уровни антител, продуцируемых двумя вакцинами. Ученые изучали уровни антител к белку шипа коронавируса у медработников Бельгии. Серологическое тестирование проводилось до вакцинации, а также через 6-10 недель после второй дозы (с 27 апреля по 20 мая 2021-го).

Результаты исследования

Всего в исследовании принимали участие 1647 медицинских работников. 688 человек (21,8% ранее были инфицированы SARS-CoV-2) вакцинировали Moderna и 959 человек, среди которых 13,2% ранее инфицированных, получили прививки Pfizer/BioNTech.

Более высокие титры антител наблюдались у участников, вакцинированных двумя дозами Moderna, по сравнению с участниками, вакцинированными Pfizer/BioNTech.

Также инфицированные имели более высокие титры антител по сравнению с ранее неинфицированными. Однако в обеих группах у вакцинированных Moderna были более высокие титры антител по сравнению с вакцинированными Pfizer/BioNTech.

Поэтому, по мнению ученых, исследование продемонстрировало гуморальную иммуногенность вакцины Moderna значительно выше по сравнению с вакциной Pfizer-BioNTech как у инфицированных, так и у неинфицированных участников.

Детали

В Украине же проверить поствакцинальный иммунитет можно с помощью соответствующего теста.

Наибольшей популярностью среди ИФА-тестов на антитела пользуются IgG и lgМ к S-белка. С помощью этих тестов можно проверить уровень иммунитета к коронавирусу после выздоровления или вакцинации.

Однако, только антитела IgG указывают на то, что организм уже "познакомился" с коронавирусом и имеет иммунитет против него. IgG определяет, переболел ли уже человек коронавирусом при наличии симптомов или при подозрении течения болезни в бессимптомной форме. Также с помощью теста на антитела IgG проводится мониторинг уровня иммунной защиты организма после вакцинации против COVID-19.

В конце июля в Украине ввели в оборот новый тест на антитела IgG методом ИФА, который эффективно оценивает поствакцинальный иммунитет к коронавирусу. По словам разработчиков, тест-система может быть использована для определения иммунного статуса переболевшего COVID-19 человек, а также для оценки поствакцинального защитного гуморального иммунитета.

Напомним, любая симптоматика после прививки не говорит о том, сработала ли вакцина или нет. Реальной оценкой иммунитета к коронавирусу является лишь тестирование на определение защитного иммунитета к коронавирусу после вакцинации.