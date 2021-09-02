Ураган "Ида": в Нью-Йорке погибли как минимум 8 человек

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня в Нью-Йорке обнаружили погибших в результате наводнения - "остатков" урагана "Ида". Об этом сообщает УНН по данным ABC News.

Детали

Сегодня в Квинcе в разрушенных домах полиция обнаружила мертвыми пять человек. Также полицейские отреагировали на экстренный звонок относительно 48-летней женщины, которая потеряла сознание. Женщину доставили в больницу, в которой она впоследствии скончалась. Еще одну женщину - 43-летнюю - доставили в больницу, где она скончалась. Еще одного погибшего обнаружили в Бруклине.

Один человек также погиб в городе Пассейк штата Нью-Джерси, сообщил мэр города Гектор Карлос Лора.

Таким образом, в результате урагана "Ида" в США погибли уже 17 человек.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение из-за того, что на регион обрушились "остатки" урагана "Ида" и примерно 5 300 человек остались без электричества.

Напомним

29 августа на штат Луизиана на юге США ураган "Ида" обрушился как шторм 4-й категории с ветрами 150 миль в час (241 км/ч).

Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за урагана "Ида" река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали еще десять.

1 сентября в Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что большинство регионов после урагана "Ида" осталось без электроэнергии.