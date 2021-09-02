Глава "Газпрома" назвал предварительный срок поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый газ по “Северному потоку-2” может быть поставлен в ближайший отопительный сезон до конца 2021 года. Об этом на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сказал председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов — это газопровод „Северный поток-2“. Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу „Северный поток-2“ на европейский рынок”, — сказал он.

Детали

Глава “Газпрома” сказал, что с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска газопровода: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в Северном газотранспортном коридоре.

При этом, по его словам, экспорт российского газа растет не только на западном, но и восточном направлении. “И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно”, — добавил глава “Газпрома”.

Ранее

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров решил назвать “выгоды”, которые получит Европа от реализации “Северного потока-2”.

США ввели санкции против российских компаний “Нобилити” и “Константа”, а также против судов “Иван Сидоренко” и “Остап Шеремета” из-за строительства газопровода “Северный поток-2”.

Также президент США Джо Байден подписал в пятницу, 20 августа, указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

Тогда же СМИ сообщали, что строительство российского газопровода “Северный поток-2” завершится 23 августа.