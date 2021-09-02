Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,00 0,1101  EUR: 31,93 0,1006 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
11370

В автомобиле взорвалась страйкбольная граната: водитель пострадал

В автомобиле взорвалась страйкбольная граната: водитель пострадал

фотогалерея

КИЕВ.2 сентября. УНН. В Днепре в результате взрыва страйкбольной гранаты 36-летний водитель автомобиля получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Детали

Как сообщается, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. Полиция получила сообщение об этом сегодня, 2 сентября, около 12 часов.

Отмечается, что на месте происшествия по улице Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

С места происшествия были изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Добавим

Водитель был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним

В Виннице на территории детского сада №7 произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого у троих детей была повреждена одежда.

Источник: УНН
Теги: полиция, граната, Днепр и Днепропетровская область, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.