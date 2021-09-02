В автомобиле взорвалась страйкбольная граната: водитель пострадал

КИЕВ.2 сентября. УНН. В Днепре в результате взрыва страйкбольной гранаты 36-летний водитель автомобиля получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Детали

Как сообщается, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. Полиция получила сообщение об этом сегодня, 2 сентября, около 12 часов.

Отмечается, что на месте происшествия по улице Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

С места происшествия были изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Добавим

Водитель был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним

В Виннице на территории детского сада №7 произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого у троих детей была повреждена одежда.