Бельгийская королевская семья изолировалась после инфицирования COVID-19

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Король Бельгии Филипп и королева Матильда находятся в изоляции после того, как в четверг в королевской семье был подтвержден случай коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Brussels Times.

Детали

Королевская пара ограничит свою социальную деятельность, чтобы следовать рекомендациям по здравоохранению против коронавируса, говорится в заявлении для прессы королевского дома Бельгии.

“После подтвержденного случая COVID-19 в королевской семье их величества король и королева решили ограничить свои контакты в ближайшие дни в качестве меры пресечения в соответствии с правилами охраны здоровья”, — говорится в заявлении.

Королевский дворец не раскрыл подробностей, кто именно заразился, но агентство Belga сообщило, что это мог быть один из четырех детей пары.

Король и королева уже прошли тесты ПЦР, которые оказались отрицательными.

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