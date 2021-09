Телескоп NASA показал скопление галактик в созвездии Змея

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Космическая обсерватория “Чандра” Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию группы галактик в созвездии Сми. Об этом обсерватория сообщила в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня Чандра смотрит на группу галактик в (созвездии — ред.) Змея. Рядом в небе находится NGC 6118, грандиозная спиральная галактика, расположенная примерно в 83 миллиона световых лет от Земли. В этой галактике в 2004 году произошел взрыв сверхновой, который постепенно угасает”, — говорится в сообщении.

Напомним

В NASA показали фотографию, которую сделал телескоп Hubble. В кадре изображены три галактики, которые расположены в созвездии Рыси.

Today Chandra is gazing at a group of galaxies in Serpens, “the Serpent”. Nearby in the sky is NGC 6118, a grand design spiral galaxy located about 83 million light years from Earth. This galaxy hosted a supernova explosion seen in 2004 that has since faded with time. pic.twitter.com/lpcIyDlUJJ