Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,00 0,1101  EUR: 31,93 0,1006 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
26070

Подрались из-за женщины: в Киеве мужчина ударил ножом товарища, тот - погиб

Подрались из-за женщины: в Киеве мужчина ударил ножом товарища, тот - погиб

фотогалерея

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина погиб во время драки с бывшим товарищем. На месте работает полиция, передает УНН.

Детали

Предварительно между ними возник конфликт, как говорит задержанный, из-за женщины. Его оппонент нанес ему немало ударов и чтобы защититься второй достал нож. Сам мужчина говорит, что ударил ножом в ногу, однако, по словам врачей, у пострадавшего было ранение в живот. Он потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Подозреваемый задержан, он свою вину признает, однако говорит не хотел убивать, лишь защищался. На месте работает полиция. Женщина, из-за которой вероятно произошел конфликт также дает показания, предварительно, имеет признаки опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице женщина, которая перебегала дорогу попала под авто

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.