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Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре

Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре. Об этом во время пресс-конференции сообщили заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает УНН.

Цитата

“Октябрь начал иметь процессы как бы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре. И при чем это очень последние годы все здорово просматривается. Меня беспокоит вторая половина октября, потому, что если там появиться отрицательная температура, — это говорит о том, что появится уже снежный покров. Но он лежать не будет — это будет снег с дождем”, — рассказала Вазира Мартазинова.

Детали

Также метеоролог отметила, что наблюдается “разброс” в графике климатической зимы: она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или же начаться в конце декабря и закончиться в январе, либо продержаться с декабря по февраль.

Дополнение

К слову, синоптики говорят, что в сентябре аномальная жара в Украину не вернется.

Заморозки на поверхности почвы ожидают уже в начале следующей недели.

Источник: УНН
Теги: снег, Украина
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