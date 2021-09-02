В Киеве цены на горячую воду и тепло могут вырасти на 40%

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Жителей столицы предупредили, что тарифы на тепло и горячую воду этой осенью могут вырасти на 40% из-за дорогого газа. Соответствующее сообщение обнародовало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

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"В условиях подорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%. Единственный выход сдерживания тарифов - газ украинской добычи по справедливой цене", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в КГГА отметили, что для этого необходимо обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с АО "Укргаздобыча", то есть без коммерческих посредников.

"Профсоюз компании "Киевтеплоэнерго" считает, что сегодня спасти ситуацию поможет использование на нужды производства тепловой энергии газа украинской добычи. Это позволит обеспечить закупку необходимых объемов газа для старта отопительного сезона и оплату за него", - говорится в сообщении.

Дополнение

К слову, после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязанностей) закупки газа для теплоснабжающих, что полагались на НАК "Нафтогаз Украины", произошел стремительный рост стоимости газа. ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах. При этом положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам от "Нафтогаз Трейдинг". Среди них - ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ и тому подобное.

Напомним

В Киеве по состоянию на 1 июля этого года не рассчитались за услуги КП "Киевтеплоэнерго" по централизованному снабжению горячей воды 31,3% потребителей, а за услуги централизованного отопления 26,6% потребителей.