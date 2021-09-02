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Паралимпийские игры: бегунья из Кабо-Верде получила предложение руки и сердца

Паралимпийские игры: бегунья из Кабо-Верде получила предложение руки и сердца

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Паралимпийская бегунья Кабо-Верде Кеуль Перейра Семеду в четверг получила предложение руки и сердца на трассе Олимпийского стадиона в Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

На финише женского бега на 200 метров в категории Т11 для слабовидящих спортсменов беговой гид Семеду Мануэль Ваз де Вейга опустился на одно колено, чтобы попросить руки и сердца спортсменки.

Дуэт финишировал последним в предварительном забеге и не прошел в следующий раунд. Но настроения это не испортило.

На видео, выпущенном Токийской организацией Паралимпийских игр, видно, как Семеду улыбается и прижимает руки к голове после получения предложения, в то время как другие бегуны и гиды аплодируют.

Ваз де Вейга сказал, что, по его мнению, стадион был "лучшим местом", чтобы задать этот вопрос.

"Это ее второй дом, - сказал он. - Мы вместе 11 лет. Так что я подумал, что пора", - добавил он.

"У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Но я уверена, что наши родители сойдут с ума от радости", - сказала будущая невеста.

Источник: УНН
Теги: паралимпийцы
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