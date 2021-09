Паралимпийские игры: бегунья из Кабо-Верде получила предложение руки и сердца

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Паралимпийская бегунья Кабо-Верде Кеуль Перейра Семеду в четверг получила предложение руки и сердца на трассе Олимпийского стадиона в Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

На финише женского бега на 200 метров в категории Т11 для слабовидящих спортсменов беговой гид Семеду Мануэль Ваз де Вейга опустился на одно колено, чтобы попросить руки и сердца спортсменки.

Дуэт финишировал последним в предварительном забеге и не прошел в следующий раунд. Но настроения это не испортило.

На видео, выпущенном Токийской организацией Паралимпийских игр, видно, как Семеду улыбается и прижимает руки к голове после получения предложения, в то время как другие бегуны и гиды аплодируют.

