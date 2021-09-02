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Зеленский встретился с гендиректором Apple

Зеленский встретился с гендиректором Apple

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

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"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире и также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал Зеленский.

Дополнение

УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния на западном побережье страны.

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Накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - на восточном побережье Соединенных Штатов. По итогам Президент дал пресс-конференцию, где подвел итоги встречи с Байденом. Сказал, что доволен, но относительно "химии" не уверен.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Apple, Владимир Зеленский
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