В Умань привезли почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок для хасидов-паломников
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Центр общественного здоровья доставил почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок для хасидских паломников в Умань. Об этом сообщили в пресс-службе центра общественного здоровья МОЗ, передает УНН.
Детали
Так, для паломников, прибывающих из других стран, были разработаны информационные видео о признаках COVID-19, противоэпидемические мерах во время пандемии и тому подобное. Ролики уже размещены в международных аэропортах “Борисполь” и “Львов”.
Кроме этого, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее. Брошюры, флаеры и баннеры отправили в аэропорты Украины и Умани.
Также авиакомпания “Международные авиалинии Украины” разместит печатные материалы на борту своих самолетов.
Главными точками, где паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, брошюры и помощь, есть палатки Красного Креста Украины, которые уже поставлены на улице Пушкинской в Умани.
К слову, в этом году Центр впервые в Украине запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья английском и иврите.
Дополнение
В Умани завершают подготовку к приему паломников-хасидов, которые осенью приедут праздновать иудейский Новый год Рош ха-Шана.
Чтобы на фоне коронавирусной болезни праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление с противоэпидемических мероприятий во время международного паломничества на период карантина, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.