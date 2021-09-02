В Умань привезли почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок для хасидов-паломников

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Центр общественного здоровья доставил почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок для хасидских паломников в Умань. Об этом сообщили в пресс-службе центра общественного здоровья МОЗ, передает УНН.

Детали

Так, для паломников, прибывающих из других стран, были разработаны информационные видео о признаках COVID-19, противоэпидемические мерах во время пандемии и тому подобное. Ролики уже размещены в международных аэропортах “Борисполь” и “Львов”.

Кроме этого, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее. Брошюры, флаеры и баннеры отправили в аэропорты Украины и Умани.

Также авиакомпания “Международные авиалинии Украины” разместит печатные материалы на борту своих самолетов.

Главными точками, где паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, брошюры и помощь, есть палатки Красного Креста Украины, которые уже поставлены на улице Пушкинской в Умани.

К слову, в этом году Центр впервые в Украине запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья английском и иврите.

Дополнение

В Умани завершают подготовку к приему паломников-хасидов, которые осенью приедут праздновать иудейский Новый год Рош ха-Шана.

Чтобы на фоне коронавирусной болезни праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин принял постановление с противоэпидемических мероприятий во время международного паломничества на период карантина, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.