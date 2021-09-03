Перепись населения в Украине и украинизация Siri: о чем Зеленский говорил с гендиректором Apple

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г. Купертино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства отметил, что успех Apple, которая прошла путь от гаражного стартапа до самой дорогой корпорации мира, вдохновляет тех, кто сегодня меняет цифровую индустрию.

Владимир Зеленский отметил, что отечественный ИТ-сектор в настоящее время стремительно развивается, и официальное открытие офиса Apple в нашей стране является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

Цитата

“Уже сегодня Украина — мощный мировой ИТ-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Apple”, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал Тиму Куку о достижениях нашего государства в ИТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

Глава государства и его команда представили генеральному директору Apple проект “Дія City”.

Также речь шла о проекте переписи населения, компания Apple успешно воплотила в США, и возможности сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

Дополнение

Кроме того, во время встречи обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей — на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

Стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple, украинизацию персонального помощника Siri.

“Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Зеленский встретился с гендиректором Apple.