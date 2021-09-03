Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
10845

Полузащитник "Шахтера" помог сборной Израиля разгромить соперника в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник "Шахтера" помог сборной Израиля разгромить соперника в отборе на ЧМ-2022

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон помог сборной Израиля одержать вторую победу в рамках квалификации к ЧМ-2022, передает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Детали

Игрок “Шахтера” принял участие в разгроме национальной команды Фарерских островов. В четвертом туре “сине-белые” противостояли национальной команде Фарерских островов. Игра состоялась в Торсхавн и прошла с преимуществом гостей, которые забили по два гола в каждом из таймов.

Соломон вышел в стартовом составе своей команды, а после перерыва принял участие в третьей голевой комбинации. На 52-й минуте он отдал результативный пас на Мунаса Даббура, который довел счет до 3:0. На 85-й минуте Соломон уступил место на поле Лиэл Абаде, а перед самым финальным свистком был установлен окончательный счет в матче. На второй компенсированной минуте Захави оформил хет-трик.

Дополнение

После четырех поединков подопечные Виллибальда Руттенштайнер набрали 7 очков и занимают второе место в группе F, опережая Австрию благодаря лучшей разнице мячей. Следующий матч “сине-белые” проведут именно с Австрией — 4 сентября в 21:45 в Хайфе.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.